MSB: Zeytin Dal\u0131 Harek\u00e2t b\u00f6lgesindeki bir \u00fcs b\u00f6lgemize 11 Ekim'de de PKK\/YPG'li ter\u00f6ristlerce yap\u0131lan havan sald\u0131r\u0131s\u0131nda 2 kahraman silah arkada\u015f\u0131m\u0131z \u015fehit oldu.Aman dikkat! Ald\u0131\u011f\u0131n\u0131z etin \u00fczerinde \u0131slakl\u0131k varsa...Bakan Albayrak'tan Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131'yla ilgili a\u00e7\u0131klamaKarab\u00fck'te 7.2 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem tatbikat\u0131
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