DHA - MSB: F\u0131rat\u2019\u0131n do\u011fusunda ba\u015far\u0131yla devam eden Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harek\u00e2t\u0131 kapsam\u0131nda etkisiz hale getirilen toplam PKK\/PYD-YPG\u2019li ter\u00f6rist say\u0131s\u0131 399 oldu.Aman dikkat! Ald\u0131\u011f\u0131n\u0131z etin \u00fczerinde \u0131slakl\u0131k varsa...Polis olmak isteyenlere m\u00fcjde! 7 bin aday al\u0131nacak5 ki\u015fiyi \u00f6ld\u00fcren Mustafa Duran'\u0131n yarg\u0131lanmas\u0131na ba\u015fland\u0131
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