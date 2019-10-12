MHP'li Yal\u00e7\u0131n: Bah\u00e7eli \u00f6nemli bir \u00fcst solunum yolu rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131 ge\u00e7irmi\u015ftir ancak \u015f\u00fck\u00fcr ki hastal\u0131\u011f\u0131nda tedavi d\u00f6neminin sonuna gelinmi\u015ftir. Pazartesi g\u00fcn\u00fc genel merkezimizde mesaisine ba\u015flayacakt\u0131r.Aman dikkat! Ald\u0131\u011f\u0131n\u0131z etin \u00fczerinde \u0131slakl\u0131k varsa...Denize ve havaalan\u0131na en yak\u0131n kayak merkeziG\u00fcney Koreli doktorlardan gazilere akupunktur ve g\u00f6z tedavisi
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