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GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 12:41 | Son Güncelleme

MHP'li Yalçın: Bahçeli önemli bir üst solunum yolu rahatsızlığı geçirmiştir ancak şükür ki hastalığında tedavi döneminin sonuna gelinmiştir.

MHP'li Yalçın: Bahçeli önemli bir üst solunum yolu rahatsızlığı geçirmiştir ancak şükür ki hastalığında tedavi döneminin sonuna gelinmiştir. Pazartesi günü genel merkezimizde mesaisine başlayacaktır.

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