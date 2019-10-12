MHP'li Yalçın: Bahçeli önemli bir üst solunum yolu rahatsızlığı geçirmiştir ancak şükür ki hastalığında tedavi döneminin sonuna gelinmiştir. Pazartesi günü genel merkezimizde mesaisine başlayacaktır.



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