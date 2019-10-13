MSB: Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harek\u00e2t\u0131 kapsam\u0131nda ba\u015far\u0131yla icra edilen operasyonlar neticesinde, 30-35 kilometre derinli\u011fe inilerek M-4 karayolunun kontrol\u00fc sa\u011fland\u0131.PARTNERHayvanlar alemine yak\u0131ndan bak\u0131\u015f!'PKK, DEA\u015e'l\u0131 ter\u00f6ristlerin ka\u00e7mas\u0131n\u0131 sa\u011flad\u0131'Foto\u011fraflar \/\/ Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'dan "Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131" a\u00e7\u0131klamalar\u0131
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