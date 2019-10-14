DHA - Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131: F\u0131rat\u2019\u0131n do\u011fusunda planland\u0131\u011f\u0131 gibi ba\u015far\u0131l\u0131 \u015fekilde devam eden Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harek\u00e2t\u0131\u2019nda etkisiz hale getirilen toplam PKK\/PYD-YPG\u2019li ter\u00f6rist say\u0131s\u0131 550 oldu.237 \u00e7e\u015fit tur\u015fu yapt\u0131! Ejder meyvesinin bile tur\u015fusunu kuruyorBar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131'nda 6. g\u00fcnYasin Aktay: \u00c7at\u0131\u015fma riski do\u011furur
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