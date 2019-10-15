HABER

FLAŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 08:14 | Son Güncelleme

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu soruşturma kapsamında Van'ın Erciş İlçe Belediye Başkanı HDP’li Yıldız Çetin gözaltına alındı.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu soruşturma kapsamında Van'ın Erciş İlçe Belediye Başkanı HDP’li Yıldız Çetin gözaltına alındı.

PARTNER 13 yaşında başladı! Onu kimse durduramıyor 13 yaşında başladı! Onu kimse durduramıyor
Mete Yarar'dan Tel Abyad ve Resulayn ile ilgli flaş açıklamaMete Yarar'dan Tel Abyad ve Resulayn ile ilgli flaş açıklama
Barış Pınarı Harekatı'nda 7. günBarış Pınarı Harekatı'nda 7. gün
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mahkeme salonu buz kesti! Maktulün cinsel organını kesip...

Mahkeme salonu buz kesti! Maktulün cinsel organını kesip...

Skandal sansür! Türkiye'nin gol sevincini yayınlamadılar

Skandal sansür! Türkiye'nin gol sevincini yayınlamadılar

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

ABD'den skandal Türkiye kararı!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

ABD, Irak'la Barış Pınarı Harekatı'nı görüştü!

ABD, Irak'la Barış Pınarı Harekatı'nı görüştü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YPG/PKK, havanlarla Cerablus'taki çocukları vurdu: 3 yaralı

Teröristler çocukları vurdu: 3 yaralı

HDP'li Erciş Belediye Başkanı gözaltına alındı

HDP'li Erciş Belediye Başkanı gözaltına alındı

Mete Yarar'dan Tel Abyad ve Resulayn ile ilgli flaş açıklama: Hepsi çıkıp gitti

Mete Yarar'dan Tel Abyad ve Resulayn ile ilgli flaş açıklama

Barış Pınarı Harekatı'nda 7. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 7. gün

İstanbul’da şafak vakti narkotik operasyonu! 31 gözaltı

İstanbul’da şafak vakti narkotik operasyonu! 31 gözaltı

Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.