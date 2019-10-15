SUR\u0130YE'nin Derbesiye b\u00f6lgesinden YPG'li ter\u00f6ristler taraf\u0131ndan Mardin'in K\u0131z\u0131ltepe il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 k\u0131rsal Ta\u015fl\u0131ca mahallesine yap\u0131lan havan sald\u0131r\u0131s\u0131nda yaral\u0131lar oldu\u011fu bildirildi\u0130\u00e7inde 70'e yak\u0131n vitamin var! V\u00fccutta dengesiz ne varsa d\u00fczenliyor71 ya\u015f\u0131nda azmiyle \u00f6rnek olduK\u0131rm\u0131z\u0131 ete kanatl\u0131 eti b\u0131\u00e7akla bula\u015f\u0131yormu\u015f
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