D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, ABD D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mike Pompeo ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.PARTNER Ya\u015fl\u0131 erkeklere \u00fcsts\u00fcz pozlar g\u00f6nderip... Skandal b\u00f6yle ortaya \u00e7\u0131kt\u0131!Elmal\u0131'da \u00f6\u011frencilerden Mehmet\u00e7i\u011fe mektupU\u015fak \u00dcniversitesinde, Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131\u2019na destek i\u00e7in hatim duas\u0131 edildi
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