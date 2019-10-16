\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu, ABD'nin yapt\u0131r\u0131m karar\u0131yla ilgili, "\u0130lk yapt\u0131r\u0131mdan sonra mal de\u011fi\u015fiminde herhangi bir de\u011fi\u015fim yoktur, arz ederim."PARTNER Ya\u015fl\u0131 erkeklere \u00fcsts\u00fcz pozlar g\u00f6nderip... Skandal b\u00f6yle ortaya \u00e7\u0131kt\u0131!Bal\u0131kesir\u2019den ter\u00f6r \u015fehidi Necmettin Y\u0131lmaz\u2019\u0131n \u00f6\u011frencilerine ziyaretBu da f\u0131nd\u0131ktan elbise
Okuyucu Yorumları 0 yorum