Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n, ABD Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Mike Pence ile olan g\u00f6r\u00fc\u015fmesi sona erdi. G\u00f6r\u00fc\u015fme 1 saat 40 dakika s\u00fcrd\u00fc. Heyetleraras\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fmeye ge\u00e7ildi.PARTNER Doktorlar 'Baca\u011f\u0131n\u0131 kesece\u011fiz' demi\u015fti, \u015fifay\u0131 T\u00fcrkiye'de buldu!\u015e\u0131rnakl\u0131 kad\u0131nlar, Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 i\u00e7in mevlit okuttu\u0130GA ile Collinson Group aras\u0131nda Priority Pass sahipleri i\u00e7in anla\u015fma sa\u011fland\u0131
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