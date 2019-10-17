Mill\u00ee Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131: Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harek\u00e2t\u0131\u2019nda, etkisiz hale getirilen PKK\/YPG\u2019li ter\u00f6rist say\u0131s\u0131 toplam 702 oldu.PARTNER Eski mesle\u011fini duyan \u015fa\u015f\u0131p kal\u0131yor! \u0130\u015fte g\u00fczel oyuncunun bilinmeyen s\u0131rr\u0131Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131'nda fla\u015f geli\u015fme!Antalya'da, derin dal\u0131\u015f e\u011fitiminde 1 asker \u015fehit oldu (4)
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