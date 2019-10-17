DHA - Bakan \u00c7avu\u015fo\u011flu: 120 saatlik ara verme var, durma de\u011fil. Ter\u00f6ristler tamamen \u00e7ekilirse harekat\u0131 durduraca\u011f\u0131z. Bu ger\u00e7ekle\u015fti\u011fi takdirde de mevcut yapt\u0131r\u0131mlar ortadan kalkacak. Karn\u0131n\u0131zda saatli bomba ta\u015f\u0131yor olabilirsiniz! Kimse fark\u0131na varm\u0131yor ama...Kartal'da mobilya at\u00f6lyesi alev alev yand\u0131(Ek bilgilerle)MSB'den sosyal medyada 'dezenformasyon' a\u00e7\u0131klamas\u0131
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