DHA - Bakan \u00c7avu\u015fo\u011flu: Mektup konusuyla ilgili, biz harekat\u0131 ne zaman ba\u015flatt\u0131k, dokuzunda ba\u015flatt\u0131k. Biz zaten cevab\u0131m\u0131z\u0131 sahada verdik. T\u00fcrkiye Cumhuriyeti ciddi bir devlettir.PARTNER Eski mesle\u011fini duyan \u015fa\u015f\u0131p kal\u0131yor! \u0130\u015fte g\u00fczel oyuncunun bilinmeyen s\u0131rr\u0131Kartal'da mobilya at\u00f6lyesi alev alev yand\u0131(Ek bilgilerle)MSB'den sosyal medyada 'dezenformasyon' a\u00e7\u0131klamas\u0131
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