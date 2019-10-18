\u0130STANBUL DHA: 15 Temmuz \u015eehitler K\u00f6pr\u00fcs\u00fc\u2019nde intihar giri\u015fiminde bulunan ki\u015finin polis ekiplerinin \u00e7abalar\u0131 sonucu ikna edilerek vazge\u00e7irilmesinin ard\u0131ndan k\u00f6pr\u00fcde trafik normale d\u00f6nd\u00fc.PARTNER Eski mesle\u011fini duyan \u015fa\u015f\u0131p kal\u0131yor! \u0130\u015fte g\u00fczel oyuncunun bilinmeyen s\u0131rr\u013115 Temmuz \u015eehitler K\u00f6pr\u00fcs\u00fc'nde hareketli anlar!ABD - T\u00fcrkiye mutabakat\u0131 ile ilgili Rusya\u2019dan ilk a\u00e7\u0131klama
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