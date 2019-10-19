Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131: TSK taraf\u0131ndan G\u00fcvenli B\u00f6lge\u2019nin tesisine y\u00f6nelik var\u0131lan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK\/YPG\u2019li ter\u00f6ristler son 36 saatte 14 taciz\/sald\u0131r\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirdi.PARTNER Cinsel yolla bula\u015f\u0131yor, kansere neden oluyor!Suriye\u2019de gazi olan o\u011flunu elleriyle besliyor erkenden iyle\u015ftirip g\u00f6revine geri d\u00f6nmesini istiyor\u00c7oruh nehri \u00fczerinde T\u00fcrk Bayra\u011f\u0131 a\u00e7t\u0131lar
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