Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131: Rasulayn\u2019da devam eden arama-tarama faaliyetleri s\u0131ras\u0131nda ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK\/YPG\u2019ye ait b\u00fcy\u00fck miktarda silah ve m\u00fchimmat\u0131n bulundu\u011fu cephanelik ele ge\u00e7irildi.PARTNERZay\u0131flamak istiyorsan\u0131z sofran\u0131zdan eksik etmeyinAnadolu \u00dcniversitesi Cam B\u00f6l\u00fcm\u00fc Teknofest\u2019de bronz madalya kazand\u013136 y\u0131l sonra Komanda Mar\u015f\u0131 okudular
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