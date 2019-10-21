K\u0131r\u0131kkale'de eski e\u015fi Emine Bulut'u b\u0131\u00e7aklayarak \u00f6ld\u00fcrmek su\u00e7undan tutuklu yarg\u0131lanan Fedai Varan, 'kasten adam \u00f6ld\u00fcrme' su\u00e7undan m\u00fcebbet hapis cezas\u0131na \u00e7arpt\u0131r\u0131ld\u0131, indirim uygulanmad\u0131.Duyan \u015fa\u015fk\u0131na d\u00f6n\u00fcyor! O kentte ilgin\u00e7 yasak10. Kitap Fuar\u0131 613 bin ziyaret\u00e7i ile rekor k\u0131rd\u0131Irak ve Norve\u00e7 petrol alan\u0131nda mutabakat zapt\u0131 imzalad\u0131
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