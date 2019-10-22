HABER

flaş

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 09:14 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Bismil, Kocaköy ve Kayapınar ilçelerinde görevden alınan belediye başkanları yerine, ilçe kaymakamları belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.    

Diyarbakır'ın Bismil, Kocaköy ve Kayapınar ilçelerinde görevden alınan belediye başkanları yerine, ilçe kaymakamları belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Ketencik projesinin ilk yıl sonuçları değerlendirildiKetencik projesinin ilk yıl sonuçları değerlendirildi
(ÖZEL) Başkentte kirasını ödeyemeyen 2 çocuklu aile sokakta kaldı(ÖZEL) Başkentte kirasını ödeyemeyen 2 çocuklu aile sokakta kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! 2 bölge hakkında flaş karar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! 2 bölge hakkında flaş karar!

Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü korkuttu

Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü korkuttu

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

ABD'den Barış Pınarı Herekatı'nı karalama hamlesi!

ABD'den Barış Pınarı Herekatı'nı karalama hamlesi!

Kral eşine acımadı! Monarşiye sadakatsizlik yapınca...

Kral eşine acımadı! Monarşiye sadakatsizlik yapınca...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Konya merkezli 27 ilde FETÖ operasyonu

Konya merkezli 27 ilde FETÖ operasyonu

Mersin’de ' taktak motoru' devrildi! Çok sayıda yaralı var

Mersin’de ' taktak motoru' devrildi! Çok sayıda yaralı var

İzmir'de korkunç olay! Gürültü yapıyorlar diye pompalıyla vurdu

İzmir'de korkunç olay! Gürültü yapıyorlar diye pompalıyla vurdu

Adana merkezli 2 ilde sahte para operasyonu: 22 gözaltı kararı

2 ilde sahte para operasyonu!

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

Yunanistan'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'da 3.8 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.