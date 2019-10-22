Diyarbak\u0131r'\u0131n Bismil, Kocak\u00f6y ve Kayap\u0131nar il\u00e7elerinde g\u00f6revden al\u0131nan belediye ba\u015fkanlar\u0131 yerine, il\u00e7e kaymakamlar\u0131 belediye ba\u015fkan vekili olarak g\u00f6revlendirildi. Burun esteti\u011finde b\u00fcy\u00fck kolayl\u0131k! Bak\u0131n nas\u0131l yap\u0131l\u0131yormu\u015fKetencik projesinin ilk y\u0131l sonu\u00e7lar\u0131 de\u011ferlendirildi(\u00d6ZEL) Ba\u015fkentte kiras\u0131n\u0131 \u00f6deyemeyen 2 \u00e7ocuklu aile sokakta kald\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum