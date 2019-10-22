Van'\u0131n Erci\u015f il\u00e7esinde ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcne \u00fcye olmak su\u00e7undan 15 Ekim'de g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan ve bug\u00fcn mahkemeye \u00e7\u0131kar\u0131lan eski Er\u00e7i\u015f Belediye Ba\u015fkan\u0131 Y\u0131ld\u0131z \u00c7etin tutukland\u0131.PARTNER Bu nas\u0131l moda?Avc\u0131lar'da m\u00fcft\u00fcl\u00fck lojman\u0131 ve 45 y\u0131ll\u0131k bina m\u00fch\u00fcrlendiAvc\u0131lar'da m\u00fcft\u00fcl\u00fck lojman\u0131 ve 45 y\u0131ll\u0131k bina m\u00fch\u00fcrlendi
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