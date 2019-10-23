Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131, Suriye topraklar\u0131nda Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harek\u00e2t\u0131'ndan kaynaklanan sivil zayiat ya\u015fanmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.PARTNER Sava\u015f\u00e7\u0131'n\u0131n Te\u011fmen \u00c7i\u011fdem'i, ger\u00e7ekte bamba\u015fka biri! Instagram pozlar\u0131 mest ettiBeyo\u011flu'nda arkada\u015f\u0131n\u0131n itmesi sonucu yaralanan \u00e7ocuk: Park istiyoruz(\u00d6zel) T\u00fcrkiye onlar\u0131n dostlu\u011funu \u0130HA sayesinde tan\u0131d\u0131
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