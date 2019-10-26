D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu: Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 b\u00f6lgesine BM rakamlar\u0131na g\u00f6re 30 bin ki\u015fi g\u00f6n\u00fcll\u00fcl\u00fck esas\u0131na g\u00f6re geri d\u00f6nmeye ba\u015flad\u0131.PARTNERCesedi u\u00e7urumun dibinde \u00e7\u0131plak halde bulunmu\u015ftu, korkun\u00e7 ger\u00e7ek!Basketbol ma\u00e7\u0131nda meme kanserine dikkat \u00e7ekildiY\u00fccel: \u201cSadece T\u00fcrkiye\u2019de uygulanan yapay zeka sistemini 6 ay i\u00e7inde d\u00fcnyaya a\u00e7aca\u011f\u0131z\u201d
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