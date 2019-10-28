AK Parti S\u00f6zc\u00fcs\u00fc \u00d6mer \u00c7elik: 3600 ek g\u00f6sterge konusu ile ilgili yakla\u015f\u0131m\u0131m\u0131z pozitif bir yakla\u015f\u0131md\u0131r. Negatif ele ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z bir konu yok arkada\u015flar\u0131m\u0131z \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. Burun esteti\u011finde b\u00fcy\u00fck kolayl\u0131k! Bak\u0131n nas\u0131l yap\u0131l\u0131yormu\u015fFidan dikme etkinli\u011fine Mu\u011fla haz\u0131rTrump'tan 'Ba\u011fdadi' a\u00e7\u0131klamas\u0131
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