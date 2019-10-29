DHA - MSB: T\u00fcrkiye, s\u0131n\u0131rlar\u0131n\u0131n g\u00fcneyinde bir ter\u00f6r koridorunun olu\u015fmas\u0131na asla m\u00fcsaade etmeyecek, ba\u015fta DEA\u015e ve PKK\/YPG olmak \u00fczere ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctleriyle m\u00fccadelemiz kararl\u0131l\u0131kla devam edecektir. Burun esteti\u011finde b\u00fcy\u00fck kolayl\u0131k! Bak\u0131n nas\u0131l yap\u0131l\u0131yormu\u015fSon dakika! D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu'ndan fla\u015f g\u00fcvenli b\u00f6lge a\u00e7\u0131klamas\u0131\u0130zmir'de Cumhuriyet Bayram\u0131 co\u015fkusu
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