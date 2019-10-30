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GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 15:08 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı: Muş kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. 

İçişleri Bakanlığı: Muş kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

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