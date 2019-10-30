\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131: Mu\u015f k\u0131rsal\u0131nda \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131nca ger\u00e7ekle\u015ftirilen hava destekli operasyonda, 2 ter\u00f6rist silahlar\u0131yla birlikte etkisiz hale getirilmi\u015ftir.PARTNER Arka Sokaklar'\u0131n Zeli\u015f'ini bir de b\u00f6yle g\u00f6r\u00fcn! Hayran b\u0131rakt\u0131Taksi bekleyen eski ba\u015fkan\u0131, makam arac\u0131yla evine g\u00f6t\u00fcrd\u00fcG\u00dcNCELLEME - Aranan h\u00fck\u00fcml\u00fc kovalamaca sonucu denizde yakaland\u0131
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