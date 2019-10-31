DHA - DI\u015e\u0130\u015eLER\u0130 BAKANLI\u011eI: Fransa Senatosu\u2019nda kabul edilen ve ba\u015f\u00f6rt\u00fcs\u00fc takan annelerin okul gezilerine e\u015flik etmelerinin engellenmesini ama\u00e7layan kanun tasar\u0131s\u0131n\u0131 \u015fiddetle k\u0131n\u0131yor ve reddediyoruz.PARTNER \u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131y\u0131 hi\u00e7 b\u00f6yle g\u00f6rmediniz! O foto\u011fraf\u0131 \u015fa\u015fk\u0131na \u00e7evirdiAyasofya Camii, restorasyon i\u00e7in ziyarete kapat\u0131lacak (3)Bakan \u00c7avu\u015fo\u011flu, BM Genel Sekreteri ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc
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