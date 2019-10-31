Afrin kent merkezindeki pazar yerinde bomba y\u00fckl\u00fc ara\u00e7la ter\u00f6r sald\u0131r\u0131s\u0131 d\u00fczenlendi. Edinilen bilgiye g\u00f6re 2 ki\u015fi \u015fehit oldu, 12 ki\u015fi ise yaraland\u0131.PARTNER Arka Sokaklar'\u0131n Zeli\u015f'ini bir de b\u00f6yle g\u00f6r\u00fcn! Hayran b\u0131rakt\u0131\u201cTuna Nehrine \u00d6yk\u00fcler" yar\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n kazananlar\u0131 belli olduBursa\u2019da \u00e7evre felaketi...Binlercesi \u00f6l\u00fc bulundu
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