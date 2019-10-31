DHA: D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, ABD D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mike Pompeo ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc. G\u00f6r\u00fc\u015fmede, Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen tasar\u0131lar\u0131n ve Suriye konusunun ele al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 bildirildi. Art\u0131k adrenalin tutkunlar\u0131n\u0131n da yeni adresi! Do\u011fas\u0131yla g\u00f6z kama\u015ft\u0131r\u0131yorS\u00fcper Loto \u00e7ekili\u015f sonu\u00e7lar\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131!RT\u00dcK Ba\u015fkan\u0131'n\u0131 Ele\u015ftiren Faruk Bildirici \u00dcyelikten \u00c7\u0131kart\u0131ld\u0131
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