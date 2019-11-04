DHA: \u0130stanbul \u0130l Sa\u011fl\u0131k M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc: (\u0131spana\u011fa kar\u0131\u015fan yabanc\u0131 otlar) Hastanelere toplamda 108 ki\u015fi ba\u015fvurdu. 80'i taburcu edilmi\u015f olup 28'i ise g\u00f6zlem alt\u0131nda. Skandal! S\u0131rf e\u011flence i\u00e7in...Samsun'da silah ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131 operasyonu: 6 g\u00f6zalt\u0131Milli E\u011fitim Bakanl\u0131\u011f\u0131'ndan 'dergahta etkinlik' a\u00e7\u0131klamas\u0131!
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