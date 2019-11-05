Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131: Irak'\u0131n kuzeyindeki Ava\u015fin b\u00f6lgesinde tespit edilen b\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc mensubu 5 PKK'l\u0131 ter\u00f6rist, S\u0130HA\u2019lar\u0131m\u0131z taraf\u0131ndan etkisiz hale getirildi. Operasyonlar devam edecek. Daha \u00f6nce bilinmeyen bir yap\u0131! M\u00fchendisler bile \u015fa\u015fk\u0131nErzincan\u2019da a\u011fa\u00e7tan d\u00fc\u015fen 3 \u00e7ocuk babas\u0131 hayat\u0131n\u0131 kaybettiOnlar\u0131 ihbar edene 10 milyon liraya kadar \u00f6d\u00fcl
Okuyucu Yorumları 0 yorum