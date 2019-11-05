Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, ABD ziyaretine ili\u015fkin soruya, ''Gitmeden \u00f6nce kendileriyle telefon g\u00f6r\u00fc\u015fmesi yapaca\u011f\u0131z. O telefon g\u00f6r\u00fc\u015fmesine g\u00f6re nihai karar\u0131m\u0131z\u0131 verece\u011fiz'' dedi.PARTNER Aliye'nin k\u00fc\u00e7\u00fck Ay\u015fe'sine bir de \u015fimdi bak\u0131n! Bir i\u00e7im suZehirlenmeler \u0131spanak sat\u0131\u015flar\u0131n\u0131 etkilemediIsparta\u2019da aranan 44 \u015f\u00fcpheli 1 haftada yakaland\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum