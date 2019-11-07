\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131: A\u011fr\u0131 k\u0131rsal\u0131nda, \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131nca ger\u00e7ekle\u015ftirilen hava destekli operasyonda, 8 ter\u00f6rist, silahlar\u0131yla birlikte etkisiz hale getirilmi\u015ftir.PARTNER\u0130nternetten sipari\u015f vermi\u015fti, bak\u0131n ne geldi(\u00d6zel) Manisa\u2019da \u2019insanl\u0131k \u00f6lmemi\u015f\u2019 dedirten hareketEdirne Barosu: Ola\u011fan\u00fcst\u00fc genel kurul \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 barolara zarar verir
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