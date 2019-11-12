Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, ABD ziyareti \u00f6ncesi yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, ''DEA\u015e'l\u0131 ter\u00f6ristleri \u00fclkelerine iade etmeye ba\u015flad\u0131k. Bug\u00fcne kadar biz d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fck, bundan sonra onlar d\u00fc\u015f\u00fcns\u00fcn'' dedi.PARTNER Merk\u00fcr G\u00fcne\u015f'in kalbinden b\u00f6yle ge\u00e7ti17 ya\u015f\u0131ndaki k\u0131za, \u015fantajla cinsel sald\u0131r\u0131dan tutukland\u0131Misafirli\u011fe giden 12 ya\u015f\u0131ndaki \u00e7ocuk 3. kattan d\u00fc\u015f\u00fcp yaraland\u0131
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