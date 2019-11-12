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GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 19:26 | Son Güncelleme

MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.

MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.

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