\u015e\u0131rnak'\u0131n \u0130dil il\u00e7esinin Belediye Ba\u015fkan\u0131 HDP'li Song\u00fcl Erden hakk\u0131ndaki ter\u00f6r soru\u015fturmalar\u0131 nedeniyle g\u00f6revden al\u0131nd\u0131, yerine \u0130dil Kaymakam\u0131 Zafer Sa\u011f g\u00f6revlendirildi.PARTNER Daha 9 ya\u015f\u0131nda! T\u00fcm d\u00fcnya \u015foktaBal\u0131kesir'de lastik bot i\u00e7inde 42 ka\u00e7ak g\u00f6\u00e7men yakaland\u0131\u00c7anakkale'de 70 ka\u00e7ak g\u00f6\u00e7men yakaland\u0131
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