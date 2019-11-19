\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131: Yabanc\u0131 Ter\u00f6rist Sava\u015f\u00e7\u0131lar\u0131n (YTS) \u00fclkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bug\u00fcn, Hollanda uyruklu 2 YTS \u00fclkelerine s\u0131n\u0131r d\u0131\u015f\u0131 edilmi\u015ftir.PARTNERD\u00fcnyan\u0131n en seksi 20 kad\u0131n\u0131T\u00fcrk K\u0131z\u0131lay'\u0131n yard\u0131m konvoyu Bosna Hersek'e ula\u015ft\u0131T\u00fcrkiye'de engelli olan \u00e7ocuklar de\u011fil sistem
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