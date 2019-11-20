Bart\u0131n\u2019\u0131n Amasra il\u00e7esinde, e\u011fitim dal\u0131\u015f\u0131 s\u0131ras\u0131nda kaybolan Sahil G\u00fcvenlik Bat\u0131 Karadeniz Grup Komutanl\u0131\u011f\u0131\u2019nda g\u00f6revli astsubay Hakan Karata\u015f'\u0131n cans\u0131z bedeni bulundu.PARTNER V\u00fccudunuzun bu 7 noktas\u0131nda ben varsa...Seyahat acentelerinin bekledi\u011fi\u00a0yasa tasar\u0131s\u0131, aral\u0131k ay\u0131nda TBMM'deAvrupa \u015eampiyonas\u0131'na haz\u0131rlanan i\u015fitme engelli sporcular sponsor ar\u0131yor
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