İçişleri Bakanı Soylu: Örgüte katılım 2014 yılındaki 5558 seviyesinden her yıl azalarak, 2019 itibarıyla 108’e düşmüştür. İkna ve teslim toplamı ise bu yılın ilk 10 aylık verileriyle 289’dur.

