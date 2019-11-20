\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 Soylu: \u00d6rg\u00fcte kat\u0131l\u0131m 2014 y\u0131l\u0131ndaki 5558 seviyesinden her y\u0131l azalarak, 2019 itibar\u0131yla 108\u2019e d\u00fc\u015fm\u00fc\u015ft\u00fcr. \u0130kna ve teslim toplam\u0131 ise bu y\u0131l\u0131n ilk 10 ayl\u0131k verileriyle 289\u2019dur.PARTNER V\u00fccudunuzun bu 7 noktas\u0131nda ben varsa...Bet\u00fcl, devletten ald\u0131\u011f\u0131 destekle \u00e7iftlik kurduK\u0131\u015f \u00e7aylar\u0131n\u0131n yeni g\u00f6zdesi \u2018Osmanl\u0131 \u00c7ay\u0131\u2019
Okuyucu Yorumları 0 yorum