\u015eule \u00c7et davas\u0131nda ara karar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klayan mahkeme san\u0131klar\u0131n tutukluluk hallerine karar vererek, karar duru\u015fmas\u0131n\u0131 4 Aral\u0131k 2019'a erteledi.PARTNERSalda G\u00f6l\u00fc uyar\u0131s\u0131: Ad\u0131m dahi atmay\u0131nEmine Erdo\u011fan: "Otizm s\u00f6z konusu oldu\u011funda, b\u00fct\u00fcnleyici ve kayna\u015ft\u0131r\u0131c\u0131 e\u011fitimin \u00f6nemi tart\u0131\u015f\u0131lmaz"Silivri'de inan\u0131lmaz intihar
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