MSB: Irak kuzeyinde icra edilen etkili operasyonlar neticesinde ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcnden ka\u00e7an biri \u201cGri\u201d kategoride olmak \u00fczere 4 PKK\u2019l\u0131 ter\u00f6rist G\u00fcvenlik G\u00fc\u00e7leri\u2019ne teslim oldu.PARTNER Markette \u00e7al\u0131\u015f\u0131yordu, \u015fimdi paraya para demiyor\u0130ki otomobil \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131: 2 yaral\u0131Yozgatl\u0131 kaporta ustas\u0131 kendi imkanlar\u0131yla \u2018Formula 1\u2019 arac\u0131 yapt\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum