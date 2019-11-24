Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131: Ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK\/YPG\u2019nin bask\u0131 ve zulm\u00fc nedeniyle g\u00f6\u00e7 etmi\u015f Suriyeli karde\u015flerimiz topraklar\u0131na g\u00f6n\u00fcll\u00fc ve g\u00fcvenli olarak d\u00f6nerek evlerine yerle\u015fmeye ba\u015flad\u0131.PARTNERY\u00fcksekova'da \u00f6\u011fretmenlerden 15 kilometrelik veli ziyaretiHDP \u00f6n\u00fcndeki ailelerin evlat n\u00f6beti 83\u2019\u00fcnc\u00fc g\u00fcn\u00fcndeVoleybolcular hastanelik oldu, ma\u00e7 ertelendi
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