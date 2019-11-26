Sanayi ve Teknoloji Bakan\u0131 Varank: Milli Y\u00fcksek H\u0131zl\u0131 Tren projesi kapsam\u0131nda, ilk prototipi 2023 y\u0131l\u0131nda raylarla bulu\u015fturaca\u011f\u0131z. T\u00fcrkiye\u2019nin Otomobili projesi devam ediyor.PARTNERYa\u015far \u0130pek 'Sen ne azg\u0131n tekeymi\u015fsin' s\u00f6zlerini affetmedi!Arnavutluk depreminde \u00f6l\u00fc say\u0131s\u0131 6\u2019ya y\u00fckseldiIsparta\u2019da \u00e7e\u015fitli su\u00e7lardan aranan 43 ki\u015fi yakaland\u0131
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