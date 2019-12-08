Uluda\u011f\u2019da kaybolan da\u011fc\u0131lardan 7 g\u00fcn sonra iz bulundu. Jandarma arama kurtarma ve AFAD ekipleri gece yar\u0131s\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 arama s\u0131ras\u0131nda dere yata\u011f\u0131nda k\u0131rm\u0131z\u0131 renkte mont buldu.PARTNERDefne Samyeli soruyu duyunca gazetecileri azarlad\u0131!Erciyes\u2019te sezon \u00f6ncesi ziyaret\u00e7i yo\u011funlu\u011fu ba\u015flad\u0131Estonya\u2019da d\u00fczenlenen robot yar\u0131\u015fmas\u0131nda d\u00fcnya \u015fampiyonu oldular
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