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GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 09:55 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı: Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 1 Avustralya uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir. 

İçişleri Bakanlığı: Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 1 Avustralya uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir.

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