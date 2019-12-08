\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131: Yabanc\u0131 Ter\u00f6rist Sava\u015f\u00e7\u0131lar\u0131n (YTS) \u00fclkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bug\u00fcn 1 Avustralya uyruklu YTS \u00fclkesine s\u0131n\u0131r d\u0131\u015f\u0131 edilmi\u015ftir.PARTNERDefne Samyeli soruyu duyunca gazetecileri azarlad\u0131!\u015eehit aileleri ve gazilerin ara\u00e7lar\u0131na \u00fccretsiz yol yard\u0131m\u0131O\u011flunun tedavisi i\u00e7in \u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc \u00fcr\u00fcnleri satan anneden yard\u0131m talebi
Okuyucu Yorumları 0 yorum