Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, "Evlatlar\u0131n\u0131 kurtarmak i\u00e7in s\u0131ca\u011fa so\u011fu\u011fa ald\u0131rmadan n\u00f6bet tutan annelerin fendi, eli kanl\u0131 ter\u00f6ristleri yenmi\u015ftir" dedi.PARTNER Ceren \u00d6zdemir cinayetiyle ilgili \u00e7ok konu\u015fulacak iddia! \u00d6zel olarak m\u0131 se\u00e7ildi?Hisarc\u0131kl\u0131o\u011flu: Arabuluculuk sistemi ile davalar\u0131n y\u00fczde 70\u2019i anla\u015fmayla sonu\u00e7lan\u0131yorTamire gitti\u011fi evde \u00fcniversite \u00f6\u011frencisine taciz iddias\u0131na g\u00f6zalt\u0131
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