DHA - \u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131: Bitlis-Siirt illerinde 'K\u0131ran 8 Sehi Ormanlar\u0131' operasyonu ba\u015flat\u0131ld\u0131. Operasyona Jandarma \u00d6zel Harekat, Polis \u00d6zel Harekat ve G\u00fcvenlik Korucu timlerinden olu\u015fan 3 bin 480 personel kat\u0131l\u0131yor. 'Karabasan' uyar\u0131s\u0131! Bu belirtilere dikkatRize\u2019de aileler ve \u00f6\u011frenciler a\u015f\u00e7\u0131l\u0131ktaki h\u00fcnerlerini konu\u015fturduAdana'da DEA\u015e operasyonu: 6 g\u00f6zalt\u0131 karar\u0131
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