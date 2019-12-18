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GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 08:59 | Son Güncelleme

DHA - İçişleri Bakanlığı: Bitlis-Siirt illerinde 'Kıran 8 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı.

DHA - İçişleri Bakanlığı: Bitlis-Siirt illerinde 'Kıran 8 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı. Operasyona Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 3 bin 480 personel katılıyor.

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