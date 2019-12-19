\u00c7evre ve \u015eehircilik Bakan\u0131 Murat Kurum: Geride b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131m\u0131z \u00fc\u00e7 g\u00fcn i\u00e7inde 100 bin konut i\u00e7in 130 bine ula\u015ft\u0131. Ba\u015fvurular 15 Ocak 2020 tarihine kadar devam edecek.PARTNERBuras\u0131 G\u00fcney Kore! Bak\u0131n ne i\u015fe yar\u0131yorPolis memuru, eski e\u015fiyle ili\u015fkisi oldu\u011funu iddia etti\u011fi kom\u015fusunu \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u0130zmir'de tart\u0131\u015fmal\u0131 g\u00f6kdelen projesinin ak\u0131betini Estetik Kurul belirleyecek
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