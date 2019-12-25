Tar\u0131m ve Orman Bakanl\u0131\u011f\u0131: Trabzon'da \u00e7\u0131kan toplam 55 \u00f6rt\u00fc yang\u0131n\u0131n\u0131n 51'i kontrol alt\u0131na al\u0131nd\u0131. 4 yang\u0131n i\u00e7in ise kontrol alt\u0131na alma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcr\u00fcyor. Uzmanlar uyard\u0131: Erkekli\u011finizden olabilirsinizKamu Ba\u015fdenet\u00e7isi Malko\u00e7: \u201cDenizli Ege\u2019nin incisi, T\u00fcrkiye\u2019nin g\u00f6z bebe\u011fi"S\u0131n\u0131rda yakalanan DEA\u015e \u015f\u00fcphelileri adliyede
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