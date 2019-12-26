Aile, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakan\u0131 Zehra Z\u00fcmr\u00fct Sel\u00e7uk: 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ge\u00e7erli olacak Asgari \u00dccret b\u00fcr\u00fct 2 bin 943 lira. Net 2 bin 324,70 lira olarak belirlenmi\u015ftir.PARTNER'Pes' dedirten de\u011fi\u015fim! Sadece a\u011f\u0131rl\u0131k kald\u0131rarak...Jandarma ekipleri yo\u011fun kar ve tipide rahats\u0131zlanan vatanda\u015f\u0131 2 kilometre sedye ile ta\u015f\u0131d\u0131Anne ve o\u011flu soba kurban\u0131 oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum