\u00c7evre ve \u015eehircilik Bakan\u0131 Murat Kurum: 5 termik santralin tamamen, bir termik santralin ise k\u0131smi olarak kapat\u0131lmas\u0131na karar verilmi\u015ftir. Duda\u011f\u0131n\u0131z u\u00e7uklayacak! 19 ya\u015f\u0131ndaki Youtuber bak\u0131n ne kadar kazan\u0131yor\u0130stanbul'da 2020'nin ilk ak\u015fam\u0131 yollar bo\u015f kald\u0131, trafik yo\u011funlu\u011fu y\u00fczde 26Evden ka\u00e7an k\u0131zlar\u0131n\u0131 zorla geri g\u00f6t\u00fcrmek istediler! Ortal\u0131k kar\u0131\u015ft\u0131
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